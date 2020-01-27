برنامج تدريبي يُعرف بحقوق وواجبات الموظفين السعوديين في سوق العمل

قدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عبر منصة التدريب الإلكتروني (دروب)، برنامج تدريبي يستعرض حقوق وواجبات الموظفين والموظفات في منشآت القطاع الخاص، وذلك بهدف تعريفهم بنظام ولوائح العمل السعودي، والتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات المترتبة على أطراف العلاقة التعاقدية.

ويتناول البرنامج التدريبي الذي يأتي بعنوان: (الثقافة العمالية وفق نظام العمل السعودي)، ثلاث محاور رئيسية هي: حقوق العامل، وواجبات العامل اتجاه عمله، والصحة والسلامة في بيئة العمل.

ويعد برنامج “دروب” مرتكزاً رئيساً في مبادرات الصندوق، لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، من خلال تلبية متطلبات مؤسسات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية ذات الموهبة، ومساعدة الباحثين عن العمل لزيادة فرصة حصولهم على عمل، والطلاب لتعريفهم بسوق العمل، ومن هم على رأس العمل الذين يسعون إلى تطوير مستواهم الوظيفي والحصول على فرص عمل أفضل. ويمكن التسجيل في الدورة التدريبية الإلكترونية من خلال الرابط: doroob.sa والتحق في الدورات التدريبية لبرنامج التدريب الإلكتروني (دروب)، نحو مليوني سعودي وسعودية، في حين بلغ عدد عمليات الإكمال للدورات التدريبية نحو 16 مليون عملية إكمال.

وأتاح برنامج “دروب” خلال عام 2019 نحو 42 دورة تدريبية جديدة، في مجالات متنوعة من بينها: التجارة الإلكترونية والبيانات والإحصاء الوصفي والتصميم الجرافيكي، وإدارة الفعاليات، كما تم تخصيص دورات تدريبية لموظفي ومشرفي المبيعات في الأنشطة المستهدفة في التوطين، وتشمل مهارات إدارة المبيعات وقياس جودة خدمة العملاء والإدارة ونحوها.

وتقدم الدورات التدريبية بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية لكافة المهارات الوظيفية الأساسية بالإضافة للمهارات المهنية المتخصصة، ويحصل المتدرب على شهادات إتمام للدورة التدريبي فور إنهاء متطلباتها.

ويستهدف برنامج “دروب” للتدريب الإلكتروني، تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، بهدف تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.