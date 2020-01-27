الأهلي يتعاقد مع طلال العبسي لاعب التعاون

أعلن النادي الأهلي السعودي اليوم الاثنين تعاقده رسميا مع طلال العبسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وذلك لمدة ثلاثة أعوام.

وسينضم العبسي إلى صفوف الأهلي عقب الموسم الجاري، مع انتهاء فترة تعاقده مع التعاون.

وذكر الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” :”وقع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس أحمد بن بكر الصائغ، العقد الرسمي مع الكابتن طلال العبسي، لمدة ثلاث سنوات، بعد دخول اللاعب الفترة الحرة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي) بينما يحتل التعاون المركز الخامس.