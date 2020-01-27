مقتل وإصابة 20 متظاهراً عراقياً في الناصرية

أكد مصدر أمني عراقي، مقتل وإصابة 20 متظاهراً في أحداث الناصرية فجر اليوم الإثنين.

وقال المصدر، لموقع السومرية نيوز العراقي، إن “الموقف الأمني في بغداد تضمن توافد مستمر في ساحات التظاهر وهم التحرير والخلاني ونفق التحرير والسعدون”، مبيناً أن “الموقف جيد ولا يوجد أي خروقات”.

وأضاف أن “حصيلة الأحداث في ساحات التظاهر ببغداد بلغت اختناق تسعة أشخاص”، مشيراً إلى أن “بعض الحالات خطرة”.

وفي الناصرية، ذكر المصدر أن “مجهولين هاجموا فجر اليوم المتظاهرين في ساحة الحبوبي، وقاموا بإحراق خيام المعتصمين”، مشيراً إلى أن “حصلية هذه الأعمال بلغت قتيلين و18 مصاباً بعضها خطرة”.

وتابع أن “المتظاهرين قاموا بنصب الخيام مرة أخرى، وهناك هدوء نسبي”.

أما في البصرة، فأكد المصدر أن “الوضع جيد في المحافظة وجميع الطرق مفتوحة عدا ساحات التظاهر”، لافتاً إلى أن “هناك زخم مروري بسيط في بعض المناطق”.