بالصور: احباط محاولات تهريب 2 طن من الحشيش والقبض على 79 شخصاً

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، بتوفيق الله، خلال شهر جمادى الأول من عام ١٤٤١هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (١٧٩٠) ألف وسبع مئة وتسعون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر و(٩٠٠٦٥) تسعين طناً وخمسة وستين كيلوجراماً من مادة القات المخدر والقبض على المتورطين فيها وعددهم (٧٩) تسعة وسبعون شخصاً.

بينهم (٦١) واحد وستون متهماً من الجنسية الإثيوبية، و (٧) سبعة متهمين من الجنسية اليمنية، و(٥) خمسة متهمين سعوديي الجنسية ، و (٤) أربعة متهمين من الجنسية الصومالية ، وشخصين مجهولي الهوية وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة، التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.