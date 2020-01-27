بيان من الجمارك السعودية حول حقيقة السماح بـدخول 10 كروزات سجائر

أكدت الهيئة العامة للجمارك السعودية في بيان اليوم الاثنين، أن عدد السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين الأفراد البالغين (18 سنة) والمعفاة من الرسوم الجمركية هو 200 سيجارة بواقع «كروز» واحد فقط، فيما سُمح بشكل مؤقت بدخول 1000 سيجارة للاستخدام الشخصي بما يعادل 5 كروزات، مستحقة الرسوم الجمركية.

وجاء في البيان: «مؤقتا تم السماح باستحصال الرسوم الجمركية المستحقة والضريبة بحد أقصى 1000 سيجارة (ما يعادل 5 كروزات) ولم يتم تغيير كميات التبغ من الأنواع الأخرى (المعسل 500 غرام والسيجار 24 حبة)، وما زاد على هذه الكمية لا يسمح بدخولها، ويحق للمسافر إعادة تصديرها خلال الفترة النظامية أو مصادرتها، وسيعمل بذلك مؤقتاً حتى تلتزم شركات التبغ بما صدر من اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لدراسة فحص (الدخان الجديد)».

وجاء تأكيد الجمارك في بيان تصحيحي تعقيباً على ما صرح به نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية والتعاون الدولي لإحدى الصحف، حول السماح بدخول 10 كروزات من السجائر برفقة المسافرين الأفراد.