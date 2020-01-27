استنفار في “صحة الطائف” بعد إصابة 16 شخصًا بحادث تصادم بينهم 4 معلمات و10 طالبات

رفعت الصحة في الطائف، حالة الطوارئ بمستشفى قيا العام، وسارعت لإطلاق الكود الأحمر في المستشفى، وذلك في أعقاب بلاغ عن إصابات متعددة في حادث تصادم حافلة نقل معلمات بالقرب من مركز أبو راكة على طريق الخيالة – تربة، والذي خلف 16 إصابة لـ 4 معلمات و10 طالبات وشخصين آخرين.

وأرسلت غرفة العمليات الصحية، 6 فرق إسعافية في الوقت الذي تابع فيه مدير صحة الطائف سعيد القحطاني، مجريات الوضع موجها بتأمين الدعم اللازم بإشراف ميداني من قبل مدير إدارة الطوارئ سعيد الزهراني، ووجه بتهيئة كافة الإمكانيات لتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية للمصابين.

من جهتها استقبلت الطوارئ بمستشفى قيا العام، 16 إصابة تراوحت بين الحرجة والمتوسطة، وتم تقديم الإسعافات والخدمات العلاجية لهم فيما تم تنويم 12 حالة، وتقرر تحويل 4 حالات لمستشفيات محافظة الطائف لما استوجبه وضعها الصحي.

يشار إلى أن مستشفى قيا العام، يشهد استقبال العديد من الحالات الخطرة ومعظمها ناجمة عن حوادث الطرق، نتيجة الموقع الجغرافي الذي يقع به المستشفى على طريق الطائف – الباحة، والذي يربطه بعدة اتجاهات.