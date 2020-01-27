“الأسهم السعودية” يغلق منخفضًا عند مستوى 8178.47 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 148.50 نقطة ليقفل عند مستوى 8178.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 175 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 22 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 169 على تراجع.

وكانت أسهم شركات ميدغلف للتأمين، وساب للتكافل، والحكير، ودور، وثوب الأصيل الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة السريع، والمتحدة للتأمين، وساب، وولاء، ومتلايف إيه أي جي العربي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.73% و9.63%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأسمنت الجوف، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، ودار الأركان، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، منخفضًا 81.11 نقطة ليقفل عند مستوى 7376.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 ألف سهم تقاسمتها 442 صفقة.