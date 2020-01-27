وزير الخارجية: الإسرائيليون غير مرحب بهم في المملكة حاليا

قال وزير الخارجية فيصل بن فرحان، إن العلاقات مع إسرائيل تعتمد على الوصول إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في السعودية

وأضاف خلال حواره مع CNN، أن المملكة تشجع بشدة التوصل إلى حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدًا أن الوصول لاتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة على ما أعتقد.

وعلق وزير الخارجية على قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية المتعلق بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة أو لعقد اجتماعات بين رجال الأعمال، قائلًا: “الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة.. سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن”.

وأكد عدم تطلعه على خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وفضّل عدم الكشف عن رأيه بها، مضيفًا: “نواصل دعم جميع الجهود الصادقة للتوصل إلى تسوية عادلة تضمن حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وستدعم المملكة جميع الجهود التي تثمر عن ذلك”.