“الأرصاد”: تقلبات جوية على هذه المناطق بالمملكة من الأربعاء إلى السبت

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنه من المتوقع أن تشهد المملكة تقلبات جوية على بعض المناطق بدءًا من بعد غد الأربعاء حتى السبت المقبل، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية قد تصحب بزخات من البرد.

وتشير التوقعات إلى نشاط الرياح السطحية خاصة خلال النهار قد تثير الأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية من مناطق “تبوك، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة”، كما يتوقع أن تصل سرعتها إلى 50 كيلو متر/ساعة وقد تتسبب في شبع انعدام في الرؤية على منطقتي الحدود الشمالية، الجوف وذلك يوم السبت.

ويعود الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة اعتبارًا من مساء يوم الخميس، قد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر المئوي على أجزاء من مناطق “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل”.