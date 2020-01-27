وكالة التخطيط والتطوير تقيم البرنامج الخليجي المشترك لمؤشرات الإنفاق على التعليم

دشن وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير أ.د إبراهيم بن عبدالمحسـن البديوي صباح الاثنين 1441/6/2هـ البرنامج الخليجي المشترك (مؤشرات الإنفاق على التعليم)، ويستمر على مدى 4 أيام.

وينفذ البرنامج بالتعاون بين المركز الإقليمي للتخطيط التربوي و المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث قدمه الأستاذ يوسف فلاح إسماعيل خبير المركز الإحصائي الخليجي، بحضور عدد من القطاعات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها.

وأوضح وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير أ.د إبراهيم بن عبدالمحسـن البديوي توجه الدول وخاصة المملكة في الاهتمام بالترشيد في الإنفاق على التعليم مع المحافظة على الجودة، ومعرفة كيف تحسب مؤشرات التعليم، وكيف تحسب أيضاً مؤشر تكلفة الطالب والمعلم والفصل وغيرها، والبحث عن المؤشرات غير المباشرة.

وأكد د.البديوي للمشاركين على أهمية الاستفادة القصوى من فعاليات البرنامج المالي وخبرات المدرب، بما يسهم في بناء القدرات في مجال قياس مؤشرات الإنفاق على التعليم.

وأشارت الأستاذة مهرة المطيوعي من المركز الإقليمي بالشارقة إلى أن اختيار المركز للمملكة في المحطة الثانية التي يقدم فيها البرنامج التدريبي الخليجي ماهو إلا نتيجةً لتميزها في السنوات الأخيرة، والتي أصبحت مثالاً يُحتذى فيه ٓللباحثين عن التميز والتفرد والريادة، مبينة أن هذه الإنجازات التي تسطرها وزارة التعليم في المملكة اليوم ماهي إلا نتيجة الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة في المملكةلجوانب العمل التربوي كافة وحرصها الدائم على النهوض بالمنظومة التعليمية لتواكب احتياجات وتطلعات المجتمع وتحقيق رؤية المملكة الطموحة في الوصول إلى الريادة والتميز.

ويأتي البرنامج تحقيقاً للهدف الإستراتيجي الأول من أهداف المركز الإقليمي للتخطيط التربوي؛ الذي يُعنى بتنمية القدرات المؤسسية في مجال تخطيط التعليم وصولاً لأداء متميز للكوادر والمؤسسات التعليمية والتربوية.

ويهدف هذا البرنامج الذي يتكون من خمس ورش سوف تُنفذ على مستوى جميع دول الخليج إلى بناء القدرات في مجال قياس مؤشرات الإنفاق على التعليم؛ كمتطلب أساسي لتنفيذ عمليات تخطيط فعالة تتسم بالفعالية والكفاءة والاتزان والمرونة والقابلية للتطبيق، بالإضافة إلى إكساب المشاركين مهارات التعامل مع استمارات اليونسكو المتعقلة بالإنفاق على التعليم وإرشادهم إلى آلية احتساب المؤشرات الأساسية في مجال الإنفاق على التعليم.

كما يسعى البرنامج إلى تفسير قيم هذه المؤشرات ضمن السياقين الوطني والدولي، وتكوين فهم مشترك على المستوى الوطني حول آليات جمع البيانات المتعلقة بالانفاق على التعليم.

ويتناول البرنامج عددا من المحاور؛ منها دليل اليونسكو لإحصاءات تمويل التعليم، ومؤشرات الإنفاق على التعليم “دليل المركز الإقليمي للتخطيط التربوي”، وفرضيات المصاريف الإجمالية على التعليم.