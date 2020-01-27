برنامج #الابتعاث_الثقافي يستقبل أكثر من خمسة آلاف طلب في أسبوعه الأول

استقبلت المنصة الإلكترونية لبرنامج الابتعاث الثقافي نحو 5800 طلب تقديم من الراغبين في الانضمام للبرنامج، وذلك بعد مرور أسبوع من إطلاق المنصة في 19 يناير 2020م.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة عبدالكريم الحميد بأن طلبات التقديم تركزت بشكل أكبر على مسار الراغبين الجدد بــ 5533 طلباً، فيما بلغ عدد طلبات مسار الحاصلين على قبول مسبق 126 طلباً، ومسار الدراسين على حسابهم الخاص 140 طلباً.

وأوضح الحميد بأن المنصة الإلكترونية لبرنامج الابتعاث الثقافي متاحة وتستقبل طلبات التقديم طيلة العام، مشيراً إلى أن طلبات التقديم التي وصلت المنصة حتى الآن ستدخل مرحلة الفرز الأولية التي تشمل مرحلة مطابقة المستندات التي تمتد لنحو 6 أسابيع عمل منذ تقديم الطلب، وسيجري خلالها تدقيق المستندات ومطابقتها لمعرفة مدى ملاءمتها لشروط برنامج الابتعاث الثقافي، ثم إذا اجتاز الطلب هذه المرحلة ينتقل إلى المرحلة التالية والتي تستمر لــ 8 أسابيع عمل ويجري فيها دراسة الطلب من قبل إدارة البرنامج لإصدار قرار القبول من عدمه، وفي حال قبول طلب المتقدم ينتقل للمرحلة الأخيرة والتي يتم خلالها دراسة حالة الطالب المقبول فيما إذا كان يحتاج إلى برنامج تدريبي داخل المملكة أو يبدأ بعثته مباشرة.

وأكد الحميد أن هذه المراحل تشمل كل طلب على حدة، وتبدأ من لحظة تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية، حيث سيخضع كل طلب لنفس المراحل بلا استثناء. مشدداً على ضرورة تقيد المتقدمين بشروط البرنامج الموضحة في المنصة الإلكترونية، واستيفاء جميع المتطلبات، خاصة في مساري الحاصلين على قبول مسبق والدارسين على حسابهم الخاص واللذان يتطلبان وجود قبول غير مشروط من المؤسسات التعليمية المدرجة في المنصة.

وقال الحميد إن حجم التفاعل الذي حصدته منصة برنامج الابتعاث الثقافي خلال أول أسبوع يؤكد أهمية البرنامج ومواكبته للمرحلة التي تعيشها المملكة في ظل رؤية 2030، ويترجم توجه وزارة الثقافة وحرصها على توفير فرص تعليمية للمواهب السعودية الشغوفة بالثقافة والفنون، بما يضمن النهوض بالقطاع الثقافي السعودي بكل اتجاهاته الإبداعية.