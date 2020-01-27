شركات سياحة أوروبية تلغي رحلات للصين مع تنامي مخاوف #كورونا

ألغت شركات سياحية في أوروبا رحلات إلى الصين وتعرض على العملاء رد مبالغ الحجز مع تنامي المخاوف حيال انتشار فيروس جديد شبيه بالإنفلونزا راح ضحيته 81 شخصا وأصاب أكثر من 2740.

تأتي خطوات الحد من السفر إلى الصين في أعقاب تمديد بكين عطلة العام القمري الجديد وإغلاق مزيد من الشركات أو إبلاغ موظفيها بالعمل من منازلهم للحد من معدل انتقال العدوى خلال أكثر عطلات البلاد ازدحاما.

في ألمانيا، قالت ستوديوزوس، وهي شركة متخصصة في السفر تعمل عبر الإنترنت، إنها ألغت الرحلات إلى الصين حتى منتصف أبريل نيسان. وكان من المقرر أن تبدأ الرحلة القادمة للشركة في 15 مارس، وفقا لرويترز.

وقالت إن بوسع العملاء المغادرين على رحلات قبل 31 مايو أيار تغيير الحجز أو إلغاء الزيارة.

وفي ألمانيا أيضا، قالت شركة السياحة دي.إي.آر توريستيك في رسالة إلكترونية إنها ستعيد أموال حجز الرحلات المتجهة إلى الصين أو تستبدلها برحلات أخرى حتى نهاية مارس آذار. وللشركة حاليا حوالي 100 عميل في الصين.

وقال اتحاد شركات السفر الفرنسية إنه أوصى أعضاءه بوقف الرحلات إلى الصين حتى 21 فبراير شباط على أقل تقدير وعرض خيار تغيير الحجز على العملاء.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أوقفت شركات سياحة روسية بيع عروض قضاء العطلات في الصين.