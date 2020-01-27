صحة الطائف تناقش أول مسار للإكتئاب مع اللجنة العلمية والمعنيين بتفعيله

ناقشت قائدة نموذج الرعاية الصحية الحديثة بمكتب تحقيق الرؤية بصحة الطائف الدكتورة، فوزيه السواط مسار الإكتئاب مع اللجنة العلمية والمعنيين بتفعيل المسار كأول مسار من نوعه يتم تفعيله على مستوى المملكة يختص بتقديم الرعاية الشاملة للحالات المصابة بالإكتئاب للتعامل معها والحد منها . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسته بحضور قائد استراتيجة الصحه النفسية بوزارة الصحة د. ياسر الدباغ ومستشارة نموذج الرعاية الصحية بمكتب تحقيق الرؤية د. مجد البكر وفريق الدعم لنموذج الرعاية بالمنطقة الغربية، حيث تم تحديد قائد للمسار ونائب وتشكيل لجنة عليمة تكون متابعة للمسار بشكل دوري بالاجتماعات والزيارات الميدانية .

وأشارت الدكتورة السواط إلى ان نطاق المشروع سوف تتمثل بالمستشفى التخصصي ومستشفى الصحة النفسية مراكز الرعاية الصحية التابعة لمجمع الملك فيصل الطبي ، كما ان هناك المركز الاستشاري والذي يضم مركز صحي الوشحاء، وكذلك المراكز الطرفية وتشمل مركز صحي السر ومركز صحي الشهداء الجنوبية ومركز صحي جنوب الشهداء الجنوبية ، مشيرة إلى ان المستهدف في مرحلة التوسع الاتي التوسع على نطاق المراكز الاستشارية وضم المستشفيات العامة في حال تمت الموافقة على تعديل نطاق عملها .

الجدير بالذكر ان برنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يعمل على تحديد التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة؛ لمواكبة أهداف الرؤية الطموحة، فبرنامج التحول في القطاع الصحي هو خارطة طريق طويلة، تهدف إلى رفع جودة الرعاية الصحية في المملكة، بما يلبي التطلعات، وهو ما سوف يصبح بجهود كافة منسوبي (الصحة)، من أطباء، وممارسين صحيين، وإداريين أكثر نجاحًا وجدوى , هي خدمة وقائية وعلاجية وتأهيلية متخصصة في مرض الاكتئاب تقدم بطريقة سلسة في أقرب نقطة ممكنة من المريض في جميع مستويات الخدمة الصحية اعتماداً على تطبيق نموذج الرعاية الصحية في مسار الامراض المزمنة.