رئيس الهيئة الملكية للرياض: نتوقع زيادة استخدام النقل العام 20% بعد تشغيل المترو

أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، عن توقعه بزيادة نسبة استخدام النقل العام في الرياض إلى 20% بعد تشغيل مشروع المترو خلال 2020.

وقال الرشيد إن مدينة الرياض مقبلة على زيادة في النمو خلال السنوات العشر القادمة، بدافع من المحركات الاقتصادية المتمثلة في الشاريع الكبرى كالمترو والقدية ومركز الملك عبدالله المالي وبوابة الدرعية، وفقا لقناة العربية.

وأضاف أن الرياض ستصبح خلال الفترة المقبلة من أكثر المدن تنافسية على مستوى العالم، من خلال استقطاب الاستثمارات العالمية لمتطلبات رؤية المملكة 2030.