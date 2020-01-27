وزير العمل يكشف عن مبادرة لتوسيع قاعدة من يحملون الشهادات المهنية والزمالة في المحاسبة

كشف وزير العمل و التنمية الاجتماعية،مهندس،أحمد سليمان الراجحي،اليوم، عن مبادرة لتوسيع قاعدة من يحملون الشهادات المهنية والزمالة في المحاسبة.

وقال الراجحي خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المحاسبين السعودي (SAF)، في جلسة بعنوان: (توطين المهن المالية وتمكين المؤهلين لتبوّء الوظائف القيادية في القطاع الخاص): “نعمل على مبادرة مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لتوسيع قاعدة من يحملون الشهادات المهنية والزمالة في المحاسبة.

وأضاف إن مهن المحاسبة والمراجعة من أكثر المهن احتياجاً لدى القطاع الخاص إذا ما تمت مقارنتها ببقية المهن، حيث يبلغ متوسط أجور العاملين السعوديين في هذه المهن مايقارب 7000 ريال، وإمكانية التأنيث فيها عالية نظراً لطبيعة المهام التي تتطلب الدقة وعدم الاحتياج للعمل الميداني غالباً

و أوضح أن الوزارة أطلقت برنامج التسجيل المهني، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحاسبين في شهر محرم الماضي؛ للتحقق من مؤهلات العاملين الوافدين في مهن المحاسبة والمراجعة، كمتطلب لإصدار وتجديد رخص العمل أو تعديل المهن.