زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، مدينة بافق التابعة لمحافظة يزد (وسط البلاد) مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة يزد “محمود شاكري”، ان هذه الهزة وقعت في عمق 20 كم من سطح الارض، عند التقاء خطي العرض الشمالي 31.88 والطول الشرقي

24ر.55، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وحسب هذا المسؤول، لم يرد بعد أي تقرير حول حجم الخسائر والاضرار المحتملة جراء هذا الزلزال .

وتتعرض إيران لزلازل نظراً لأنها تقع في منطقة فوالق رئيسية من بينها زلزالان أكثر دموية ، وقع احدهما في شهر يونيو عام 1990 وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر مخلفا 37 آلف قتيل و 100 الف مصاب في محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب ايران .

وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر 2003 وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.