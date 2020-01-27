150 متسابق من 9 دول يصلون حائل للمشاركة في بطولة تيتان للدراجات الصحرواية

استقبلت مدينة حائل مساء اليوم الاثنين متسابقي بطولة التايتن الصحراوي عبر رحلة خاصة من مطار برشلونة في إسبانيا إلى مطار حائل الدولي، حيث وصل أكثر من 150 متسابق من جنسيات مختلفة من أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية وآسيا وأفريقيا والخليج، ويعتبر سباق التايتن أحد أهم سباقات الدراجات الصحراوية عالمياً ويتضمن تايتن حائل 4 مراحل بمشاركة 150 من مختلف أنحاء العالم ينطلقون على مسافة 366 كم وسط سلسلة جبال أجا.

وكان في استقبالهم مدير موسم حائل ماجد آل صاحب حيث اطمأن على إنهاء إجراءاتهم التي تمت بكل يسر وسهولة وسط ترحيب وحفاوة بالغة، وأوضح آل صاحب على أن هذا الحدث جاء بعد أيام من تنظيم المملكة لرالي دكار والذي حقق نجاح باهر، لتنظم المملكة حدث دولي وجديد لأول مرة ينظم في المملكة، و استقطبت الهيئة العامة للرياضة السباق هذا العام ليقام في مدينة حائل التي تتناسب طبيعتها مع السباق ليضاف ضمن المسابقات الكبيرة التي استضافتها المملكة في الآونة الأخيرة .

ومن جهته أوضح الأستاذ مازن الجاري مدير مشروع سباق التايتن بالهيئة العامة للرياضة بأنه تم إنهاء التحضيرات لاستقبال هذا الحدث مع وصول أبطال هذا السباق من تسع دول حول العالم، وتابع الأستاذ مازن الجاري سباق “تايتن الصحراء” في دورته 15 لسباق الدراجات الهوائية في حائل خلال الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير. يعتبر هذا السباق الأكثر ملحمية في العالم، وذلك لتميزه ومن جنسيات مختلفة، يقطعون خلاله 366 كيلومتر، تجمع بين الجبال والكثبان الرملية، والمنعطفات عبر دراجاتهم الهوائية. 4 أيام من الإثارة عبر مراحل مختلفة، بمثابة محك قوي لراكبي الدراجات، ففي حائل تكثر بها المنحدرات الصخرية والجبال والسهول الكبرى، وستكون تجربة مذهلة، وهذا ما تتميز به منطقة حائل و سيتنافس المشاركون على مسارٍ تُمثّل المقاومة فيه أهمية كبيرة عبر أكثر المناظر الطبيعية جاذبيةً في المملكة العربية السعودية، في السهول الصحراوية على مدّ البصر وكذلك الجبال المثيرة للإعجاب