إفتتاح مركز إسعاف الشرائع ٢ بمكة المكرمة

افتتح مدير إدارة الاسعاف بالعاصمة المقدسة الأخصائي يوسف بن جمال سمكري مركز اسعاف الشرائع ٢ وذلك من ضمن مراكز اسعاف التحول الوطني بحضور قيادات الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة.

كما تفقد الطاقم الاسعافي و التجهيزات الطبية وسيارات الاسعاف وتأكد من جاهزية المركز لتقديم الخدمة الاسعافية لسكان حي الشرائع و الأحياء المجاورة له.

ويأتي افتتح المركز ضمن خطة الهيئة للتوسع في افتتاح المراكز الاسعافية في العاصمة المقدسة وذلك في ظل ما تقدمة القيادة الكريمة من دعم يسهم في التطوير والارتقاء بالعمل الاسعافي.