القبض على مُقيمين اثنين بحوزتهما 2498 بطاقة هوية مزورة بمكة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مُقيمين اثنين بعد توفر الدلائل على تورطهما بجرائم تزوير هوية مقيم، مستخدمان معملاً لهذا الغرض.

وأضاف المتحدث أن أحدهما من الجنسية الهندية، والثاني من الجنسية الصومالية.

وأفاد الغامدي أنه ضُبط بحوزتهما عدد 2498 بطاقة مزورة لهوية مقيم ومواد معدة لتزوير بطاقات صحية ورخص قيادة، بالإضافة إلى أجهزة يتم استخدامها في جرائمهما، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.