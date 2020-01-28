استقالة رئيس وزراء قطر.. وتعيين سكرتير تميم خلفًا له

أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الثلاثاء بأن رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، تقدم باستقالته، اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن أمير قطر تميم بن حمد قبل استقالة رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وتولى عبد الله بن ناصر المنصب في حزيران/يونيو من عام 2013، وكان أول رئيس حكومة في عهد الشيخ تميم في 2013، وهو من المحسوبين على والده حاكم قطر سابقا حمد بن خليفة.

وأضافت، على حسابها على موقع تويتر، أن الأمير أصدر أيضا أمرا بتعيين سكرتيره، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، خلفا له.

وقال الديوان الأميري القطري إن رئيس الوزراء الجديد الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني سيتولى أيضا منصب وزير الداخلية في التغيير الوزاري.

وبقيت حقائب رئيسية في مجلس الوزراء دون تغيير ومنها الخارجية والطاقة والمالية والتجارة.