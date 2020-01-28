نزوح 40 ألف سوري للحدود التركية في العراء بعد قصف روسي تركي على إدلب

نزح 40 ألفا من محافظة إدلب السورية، في يوم واحد، تجاه الحدود التركية في العراء بدون مخيمات؛ بعد أيام من القصف المتواصل الروسي التركي.

وقال محمد حلاج، مدير “منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري”، المعنية بجمع البيانات عن النازحين، إن 39 ألفا و 377 نزحوا من المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا، في الساعات الـ24 الأخيرة، باتجاه الحدود مع تركيا.

وأضاف حلاج أن حوادث النزوح الأخيرة تركزت من مدن أريحا وسراقب وجبل الزاوية بسبب قصف النظام وحلفائه.

ورغم تفاهمات لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن القوات التركية وداعميها تواصل شن هجماتها؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1500 مدنيا، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق أخرى، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.