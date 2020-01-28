فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي طرح يتعارض مع مبادرة السلام العربية

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بفلسطين جبريل الرجوب، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل أي طرح لا يعطيه حقوقه المشروعة التي تضمنتها المبادرة العربية للسلام والشرعية الدولية وفي مقدمتها حقه في إقامة دولة فلسطينية على أراضي 1967 وعاصمتها القدس وحل مشكلة اللاجئين وفقًا للقرار 194.

وأفاد “الرجوب” في تصريحات صحفية عقب لقائه بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد السبت القادم سيعرض فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبومازن” موقف بلاده وهو موقف يتضمن إجماع كل الفلسطينيين على رفض أي حل يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال: إننا نثق في أمتنا العربية وجامعة الدول العربية بأن يحمل اجتماع وزراء الخارجية العرب رسالة واضحة برفض كل ما يتعارض مع مشروع المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أمين سر اللجنة المركزية: أننا دعونا لعقد جلسة لمجلس الأمن خلال الأيام القادمة، وجلسة للجمعية العمومية، وجلسة لدول عدم الانحياز، وسننشط على كل المحافل الدولية والقارية، لتعزيز موقفنا الثابت والواضح وحماية مشروع السلام القائم على حل الدولتين.

ونوه “الرجوب” بأهمية اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي سيعقد في وقت لاحق بالقاهرة، معربًا عن أمله أن تتخذ حركة حماس قراراً بإنهاء الانقسام والبدء في حوار لبناء شراكة وإنهاء سيطرتهم في قطاع غزة الأمر الذي يوفر فرصة للحكومة الفلسطينية أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة والتهيئة باتجاه بناء شراكة من خلال صندوق الاقتراع.