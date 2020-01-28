القنصلية في قوانجو الصينية للمواطنين: الزموا منازلكم و خذوا احتياطاتكم

دعت قنصلية المملكة في قوانجو، جميع المواطنين بالبقاء في أماكن سكنهم واتخاذ احتياطاتهم الصحية للوقاية من عدوى كورونا لحين المغادرة الاختيارية.

وقالت القنصلية في بيان لها: “استمرارًا لبيانات القنصلية السابقة المتعلقة بالمواطنين المتواجدين في نطاقها الجغرافي بمقاطعات غوانغ دونغ، فوجيان، هاينان، قوانغشي، تؤكذ القنصلية مجددًا استمرار عملها وعلى مدار الساعة لتقديم كافة الخدمات التي قد يحتاجها المواطنين المقيمين والزائرين.

وحثت القنصلية الجميع بالبقاء في أماكن سكنهم والحد من تحركاتهم واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الصحية المتبعة للوقابة من العدوى إلى حين المغادرة الاختيارية.