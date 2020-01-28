عاجل .. مؤسسة النقد: أداء تاريخي للقروض السكنية في 2019 بنمو 3.6 أضعاف و بنحو 179 ألف عقد

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم، من خلال نشرتها الإحصائية الشهرية عن وصول عدد القروض العقارية الجديدة المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك وشركات تمويلية خلال العام الماضي 2019م، إلى نحو 179,217 عقد بنسبة نمو 255%، أي 3.6 أضعاف ما تحقق في 2018م والذي سجل 50,496 عقد.

وأوضح التقرير أن إجمالي تمويل القروض السكنية تجاوز 79 مليار ريال، مسجلاً ارتفاع بنسبة 168% خلال عام 2019م كاملاً، مقارنة بعام 2018م والذي سجل توقيع عقود بقيمة بلغت نحو 29,5 مليار، وبذلك يكون عام 2019م قد سجل أرقاماً قياسية هي الأعلى في تاريخ البنوك والمؤسسات التمويلية من حيث العقود ومبالغ التمويل.

فيما سجل شهر ديسمبر 2019م أعلى معدلات الإقراض الشهري في تاريخ البنوك بنحو 23,324 عقد تمويلي، بزيادة تجاوزت 800% عن معدلات الإقراض الشهري خلال العام الماضي 2018م والذي سجل معدلات إقراض تصل إلى 2000 عقد شهرياً.

كما نما عدد العقود التمويلية في ديسمبر 2019م بنسبة 260% مقارنة بديسمبر 2018م، وزاد حجم التمويل العقاري بنسبة 173% على أساس سنوي بقيمة قاربت 10 مليار ريال، مقابل 3.6 مليار ريال في ديسمبر 2018م بزيادة تجاوزت 3.3 مليار ريال؛ وبالمقارنة بشهر نوفمبر 2019 ارتفع عدد العقود 14% وزاد حجم التمويل 9% في ديسمبر 2019م.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 94% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري.

كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعُومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكلت في شهر ديسمبر 2019م قرابة 96% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، بنحو 22,283 عقد، وبقيمة إجمالية بلغت 9.3 مليار ريال، أي حوالي 94% من قيمة التمويلات خلال ديسمبر 2019م.

واستحوذت الفلل السكنية في شهر ديسمبر على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 8,078 مليار ريال، أي قرابة 82% من إجمالي حجم التمويل المُقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 12% بقيمة 1,204 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 577 مليون ريال.

وكانت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة قد بيّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م بلغت نحو 50,496 عقد بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30,833 عقد بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقد تمويلي بقيمة 17,096 مليار ريال.