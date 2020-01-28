كوميديا سوداء .. طائرة ركاب إيرانية تنحرف عن مدرج المطار وتهبط في منتصف الشارع

انحرفت طائرة ركاب إيرانية تقل نحو 150 راكباً عن مدرج مطار ماهشهر جنوب غربي إيران، اليوم (الاثنين)، لتهبط في منتصف أحد الشوارع المجاورة للمطار.

ونقلت وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، عن مدير المطار محمد رضا رزانيان قوله إن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات وإن جميع الركاب تم إنزالهم من الطائرة بأمان.

وقال التلفزيون الحكومي الإيراني إن الطائرة فقدت عجلاتها بسبب اصطدامها بالطريق أثناء الهبوط.

ومن جهته، قال أمير نصاب، مدير العلاقات العامة في مدينة ماهشهر إن الطائرة كانت قادمة من طهران إلى مدينة ماهشهر وانحرفت عن مدرج مطار المدينة، بسبب عطل فني، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وأضاف: «لحسن الحظ، جميع الركاب بصحة جيدة».

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة وهي تقف في منتصف الشارع وسط المارة.

وقال مسؤولون إن الحادث قيد التحقيق.

ويأتي الحادث بعد أسابيع من قيام إيران بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية، كانت تقل 176 شخصاً، بصاروخ عن طريق الخطأ، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.