الإطاحة بعصابة تخصصت في سرقة المحلات التجارية بالرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة وافدين تورطوا في ارتكاب جرائم سرقة المبالغ المالية من المحلات التجارية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة وافدين سوري وفلسطيني ويمني، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم تمثلت بسرقة المبالغ المالية من المحلات التجارية في أحياء وسط وشرق العاصمة الرياض والاعتداء على العاملين بها، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.