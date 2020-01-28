وزير الخارجية السعودي يبحث مع برلمانيين بريطانيين مجالات التعاون

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم (الثلاثاء)، مع برلمانيين بريطانيين، مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان مع المجموعة البرلمانية البريطانية لجميع الأحزاب حول السعودية (APPG) خلال جلسة حوار بقصر ويستمنستر في لندن، العلاقات الثنائية التاريخية، وذلك ضمن زيارته للمملكة المتحدة، بحضور السفير السعودي الأمير خالد بن بندر بن سلطان.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، حيث أوضح الأمير فيصل بن فرحان مواقف الرياض تجاهها، كما تطرق إلى «رؤية السعودية 2030»، ومجالات التطوير والتنمية التي تشهدها بلاده.

من جانب آخر، قام وزير الخارجية السعودي، بزيارة المعهد الملكي للخدمات المتحدة RUSI في العاصمة البريطانية، حيث قدّم أثناء لقائه أعضاء المعهد شرحاً لمواقف السعودية من مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وجهود الرياض المبذولة لمكافحة التطرف والإرهاب.

وتناول اللقاء الأوضاع في اليمن، والعلاقات السعودية – الأميركية، و«رؤية 2030».