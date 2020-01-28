هلال القصيم يكرِّم مواطنة لتقديمها الإسعافات الإولية لمصابي حادث سير

وجه معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور، محمد بن عبد الله القاسم فرع الهيئة بمنطقة القصيم بتكريم إحدى منسوبات الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن نظير ما قدمته من جهود بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في إحدى حوادث السير الذي وقع على أحد الطرق السريعة قرب مركز قبة جنوب شرق منطقة القصيم مساء يوم الأثنين

الموافق 5/5

وكرم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم الاخصائي خالد بن صالح الخضر اليوم الثلاثاء ، مريم الشمري بتقديم شكر معالي رئيس الهيئة وكافة منسوبيها نظير ماقامت به من جهود و تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في حادث سير لحين وصول سيارات الإسعاف للموقع واستكمال الخدمات الطبية الإسعافية اللازمة للمصابين ونقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج اللازم ،

وجرى تسليمها شهادة شكر وحقيبة مجهزة بمواد الإسعافات الأولية وفاءً لها ولجهودها.