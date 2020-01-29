أدبي الرياض يدشن معجم يوّثق مسيرة ٣٣٨ سعودية

دشن نادي الرياض الأدبي مساء أمس الثلاثاء كتاب معجم اعلام النساء في المملكة العربية السعودية الذي قدم تراجم وسير ٣٣٨ سيدة سعودية ذوات اختصاصات مختلفة سيدة وبقصص كفاح وجهاد تختلف عن الأخرى.

وقالت مؤلفة الكتاب غريد الشيخ أنها عملت مع فريق من الباحثين و الجامعين لتوفير معجم يوثق مسيرة وجهود سيدات سعوديات رائدات في الطب والعلوم والتكنولوجيا ومخترعات وعالمات وروائيات وشاعرات وفنانات تشكيليات، وأميرات تركن بصمة في العلم والأعمال الخيرية والمساهمات الإنسانية، موضحة أن الكتاب كان في فكرته الأولى مركزا على الفنانات التشكيليات خاصة مع دخول فن القط العسيري لليونسكو كفن نسوي عسيري خالص فتح الأعين على المواهب التشكيلية السعودية لكن توسع الكتاب وشمل كل البارزات في مجالات علمية وعملية و إبداعية .

وأشارت إلى أنها عكفت منذ سنتين على عملية الرصد و التوثيق متوازية مع توسع تمكين المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، كاشفة أن الكتاب جاء ليكون مصدر و مرجع للنساء السعوديات البارزات في كل المجالات مشجعا على دراسة تاريخ المملكة العربية السعودية من خلال دراسة عطاءت المرأة وكفاحها وعملها وعلمها ومساهمتها الوطنية.

وأكدت غريد الشيخ أن أختيارها للسيدات اللواتي تناولهن المعجم جاء وفق خيارات ومفاضلات للمؤلفات و المعارض والجوائز والأنشطة الاجتماعية لتكون نظرة عامة ودقيقة لكل مجال وفق الانجازات الملموسة، مبينة العمل على إصدار جزء ثاني يحمل أسماء جديدة و مجالات تخصصية اكثر.