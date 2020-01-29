الكويت تستغني عن 25 ألف وافد من العاملين في القطاع الحكومي

أنهت الكويت خدمات 4640 وافدا تم الاستغناء عنهم في سنتين، كما أن 25 ألفا آخرين سيشملهم الإحلال قريبا، بينما تقلص عدد الكويتيين الذين ينتظرون التوظيف إلى 6 آلاف، وسيتم توظيف 1500 في القطاع المصرفي خلال الأيام المقبلة.

قرارات أعلن عنها رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية خليل الصالح، عقب اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء لمناقشة سياسة الدولة بخصوص الإحلال والتوظيف، بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء عن الصالح القول إنه تم خفض عدد الكويتيين المنتظرين للوظيفة في الديوان إلى ستة آلاف فقط وسيتم توزيعهم على الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة،مؤكداً “وجود توجه لإنهاء خدمات 25 ألف وافد في القطاع الحكومي وإحلال الكويتيين بدلا منهم خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف الصالح أنه “وفق سياسة الإحلال تم الاستغناء عن 3140 وافدا في العام 2017 و1500 وافد في العام 2018، وفقا لما أفاد ممثلو الديوان في الاجتماع الذي استعرض المقترحات النيابية المقدمة والتي تصب غالبيتها في قوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالتوظيف بالإضافة إلى توظيف أبناء الكويتية وضرورة استثنائهم من سياسة الإحلال”.