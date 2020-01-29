وزارة الخارجية تدعو 143 متقدم ومتقدمة للمقابلة الشخصية

دعت وزارة الخارجية الأسماء المرشحة لشغل الوظائف الإدارية في مجال الترجمة التي سبق الإعلان عنها على منصة “جدارة” بوزارة الخدمة المدنية خلال الفترة من 18-23/ ربيع ثاني/ 1441 هـ والتي تشمل (30) وظيفة شاغرة بالمرتبة السادسة للفئتين (رجال، نساء)

وستبدأ الوزارة بإجراء اختبارات اللغة والمقابلات الشخصية للمرشحين الموضحة أسمائهم أدناه يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخ (10-11/6/1441هـ الموافق 4-5/02/2020م) في تمام الساعة (04:00) مساءاً وعلى المرشحين ضرورة الحضور إلى مقر معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض بحسب التواريخ المشار اليها أعلاه والمبلغة للمرشحين عبر الرسائل القصيرة (sms) المسجلة بمنصة “جدارة ” مع ضرورة اصطحاب أصل الهوية الوطنية.

وفيما يلي الأسماء المرشحة من خلال الرابط التالي:

http://jobs.mofa.gov.sa/Pages/default.aspx