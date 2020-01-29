اعتداء بالألعاب النارية على منزل رئيس يونايتد!

أدان مانشستر يونايتد الاعتداء على منزل الرئيس التنفيذي للنادي إد وودوارد عن طريق مجموعة من الأشخاص المُقَنّعين بعدما بدا أنهم ألقوا ألعاباً نارية حمراء نحو بوابة مقره إقامته.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر احتشاد مجموعة من الأشخاص خارج منزل وودوارد في منطقة تشيشاير في إنجلترا وسط هتافات معادية للرجل المتزوج الذي يملك ابنين.

وذكرت تقارير بريطانية أن وودوارد البالغ عمره 48 عاماً لم يكن موجوداً في منزله وكذلك الحال بالنسبة لباقي أفراد عائلته.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 33 نقطة خلف غريمه ليفربول المتصدر وتعرض وودوارد للوم من المشجعين على النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة.

وقال يونايتد في بيان نقلته العديد من وسائل الإعلام البريطانية: “أدرك نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم الوقائع التي حدثت هذه الليلة خارج منزل أحد العاملين، نعرف أن عالم كرة القدم سيتحد معنا إذ أننا نتعاون مع شرطة مانشستر للتعرف على مرتكبي هذا الاعتداء غير المبرر”.

وأكد النادي الإنجليزي العريق أن أي شخص ستتم إدانته سيتم حرمانه من الدخول مدى الحياة وقد يتعرض لملاحقة قضائية أيضاً.