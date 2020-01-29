أفضل لاعبة كرة في العالم تتعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة

تعرضت النرويجية أدا هيغربيرغ الفائزة بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في العالم سابقاً، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى ليتأكد غيابها حتى نهاية الموسم.

وأعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا للسيدات، أن هيغربيرغ تعرضت للإصابة خلال التدريبات وستخضع للجراحة في غضون أيام.

وقالت هيغربيرغ في تغريدة عبر تويتر “إنها صدمة بالنسبة لي، لكني سأعمل على هذا الأمر بكل قلبي وطاقتي، الأفضل لم يأت بعد”.

وفازت هيغربيرغ بالنسخة الأولى من جائزة أفضل لاعبة في العالم في 2018 ونالت لقب أفضل رياضية في النرويج عام 2016.