جيش النظام السوري أحكم السيطرة على معرة النعمان بإدلب

أفاد تقرير إخباري اليوم الأربعاء بأن الجيش الحكومي السوري حقق تقدما ميدانيا نوعيا أمس بتحريره مدينة معرة النعمان الاستراتيجية وبلدة كفروما ومعسكر وادي الضيف بريف إدلب، بعد معارك ضارية مع المسلحين.

ونقلت صحيفة “الوطن” الحكومية السورية بأن وحدات من الجيش دخلت أمس إلى أحياء معرة النعمان وخاضت معارك عنيفة بداخلها مع المسلحين الذين فروا من طرفها الغربي باتجاه جبل الزاوية.

وأوضح المصدر أن “الجيش أحكم سيطرته التامة على المدينة بعد فرار الإرهابيين، وبدأ بتمشيط أحيائها من الألغام والعبوات الناسفة”.

وكانت القوات الحكومية بدأت أمس اقتحام المدخل الغربي لمدينة معرة النعمان، الواقعة بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد.