صحة بيشة: تعاملنا مع 618 حالة إنقاذ حياة

أكدت صحة بيشة أنها تمكنت عبر برنامج إحالتي من التعامل بنجاح – ولله الحمد – مع (618) حالة إنقاذ حياة وذلك خلال العام الماضي ، مشيرة إلى أن عدد الإحالات الطارئة بلغ (1773) حالة .

في حين بلغ عدد إحالات التنويم (419) حالة ، وعدد إحالات العيادات الخارجية (5446) حالة وأما عدد إحالات إنقاذ حياة المستقبلة من خارج محافظة بيشة من (مستشفى رنية العام) فقد بلغت خلال نفس الفترة (1590) حالة .

يذكر أن عدد الإحالات الخارجية خلال عام 2018 م بلغ (5892) حالة, بينما بلغ في عام 2019 م ( 2215) حالة وأنخفضت نسبة الإحالات في صحة بيشة بواقع 70%.