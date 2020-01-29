«أمرابط» يعود لتدريبات النصر استعدادًا لمواجهة ضمك

عاد المغربي نور الدين أمرابط لاعب فريق النصر السعودي، إلى تدريبات ناديه استعدادا لمواجهة ضمك ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وكان أمرابط تعرض للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على الاتفاق 1 / صفر، ليخضع لجلسات علاجية للتعافي من الإصابة.

على الجانب الآخر، واصل الفريق تحضيراته لمباراة ضمك المقرر إقامتها غدا الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

ويتصدر النصر ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق الهلال.