«نجيب أوتو» الوكيل المعتمد لشركة سوزوكي موتور اليابانية تطلق فرعها الرئيسي والثاني في السعودية

احتفلت كلاً من شركة “نجيب أوتو” للسيارات وشركة سوزوكي موتورمؤخراً بافتتاح الفرع الثاني والرئيسي في الرياض.

شهد الافتتاح حضوركبار المدراء التنفيذيين لشركة “سوزوكي موتور” بحضور الأستاذنجيب عبداللطيف العيسى رئيس مجلس ادارة “نجيب أوتو ” وعدد كبير من المهتمين بقطاع السيارات وممثلي الإعلام والصحافة بالمملكة العربية السعودية.

حيث تبادل الطرفان الكلمات التي تؤكد على أهمية السوق السعودي للسيارات والشراكة الاستراتيجية الجديدة بينهما بما يخدم عملاء المملكة العربية السعودية.

وشدد الاستاذ نجيب بن عبداللطيف العيسى على أهمية هذه المناسبة والتي تكمن في التوسع الجغرافي المدروس للشركة تأكيداً للشراكة مع شركة “سوزوكي موتور” اليابانية في المملكة العربية السعودية والتي تمتلك سمعة عالية وراسخة في قطاع السيارات في جميع أنحاء العالم وهذه العلاقة ستتطوّر بإذن الله إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد، وستكون من أولوياتها تقديم خدمة عملاء مميزة على جميع المستويات في خدمات البيع والصيانة وقطع الغيار.

مضيفاً: إننا متفاؤلون بقوة إقتصاد المملكة العربية السعودية وحجم الطلب المتزايد على قطاع السيارات تحديداً معتمدين على المولى سبحانه وتعالى قبل كل شي لنكون ضمن أفضل العلامات وأكثرها طلباً بهذا السوق.

من أهم الاولويات التي وضعناها قيد التنفيذ توظيف وتدريب الكوادر البشرية الوطنية بشكل يدعم اقتصادنا الوطني تماشيا مع رؤية المملكة 2030 في دعم توظيف الكوادر والطاقات البشرية الوطنية الفعالة والاستثمار فيهم وذلك ضمن خطة توسع مدروسة بنماذج أعمال متطورة تتناسب مع التطور العالمي في الاتصالات والتواصل بين العملاء ومقدمي الخدمة.

نحن بالفعل انتهينا من تجهيز المرحلة الأولى من صالات البيع ومراكز الخدمة في مدينة جدة والآن في الرياض وقريباً في الدمام بإذن الله تعالى .

من جهته ذكر السيد كيوشي سوزوكينائب المدير العام للتسويق العالمي لشركة سوزوكي موتور في الكلمة التي القاها بهذا الحفل قائلا: ليس لدينا أدنى شك بأن الخبرة الكبيرة والواسعة التي تتمتع بها إدارة شركة “نجيب أوتو” في عالم السيارات شجعتنا كثيراُ للدخول بشراكة استراتيجية معهم ونحن على ثـقة بأن علامة سوزوكي سيتم خدمتها بطريقة متقدمة وبإحترافية عالية تناسب تاريخها العريق تحت مظلة شركة “نجيب أوتو” ونحن على يقين بأن حضور هذه العلامة سيكون فعالاً وعلى نطاق واسع بالمملكة العربية السعودية.

واضاف قائلا:من جهتنا سنقدم كل الدعم الفني واللوجستياضافة الى سعينا بتوفير أحدث الطرازات المطلوبة للسوق السعودي.

خاتماً كلامه قائلاً: إننا متفاؤلون بقوة إقتصاد المملكة العربية السعودية وحجم الطلب على قطاع السيارات تحديداً، وسنسعى لنكون ضمن أفضل العلامات وأكثرها طلبا بهذا السوق.