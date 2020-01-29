خادم الحرمين يستقبل أمين مجلس التعاون لدول الخليج العربية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.

وقدّر خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الجهود التي بذلها “الزياني” خلال فترة عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، متمنيًا له المزيد من التوفيق والسداد.

من جهته، عبر الزياني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه – حفظه الله – بكل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجي، وعلى ما وجده طيلة فترة عمله من تعاون وتقدير.

حضر الاستقبال، معالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.