بلدية جنوب مكة المكرمة تزيل سيارات تالفة

رفعت بلدية جنوب مكة المكرمة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة 23 سيارة وهياكل تالفة موزعة على نطاق مخططات ولي العهد لإزالة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وبين مدير الخدمات بالبلدية هتان الحكمي أن الفرق الميدانية بالبلدية تقوم بحصر السيارات الخربة ووضع الملصقات التحذيرية، ومن ثم تتم إزالتها بعد انتهاء المدة المحددة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالة أو ملاحظات متعلقة بمثل هذه المخالفة من خلال الاتصال على نظام “بلدي” ٩٤٠ أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بأمانة العاصمة المقدسة.