بلدية الخفجي ترفع أكثر من 13 ألف متر مكعب من الأنقاض

رفعت بلدية محافظة الخفجي خلال الشهر الماضي أكثر من 13200 متر مكعب، من الأنقاض والرمال المجهولة المصدر، وذلك ضمن حملاتها في معالجة التشوه البصري، من كافة أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن البلدية قامت باستكمال برنامج حملاتها بالمحافظة والمراكز التابعة والتي تتركز في إزالة مظاهر التشوه البصري، و إزالة الأنقاض من داخل الأحياء السكنية و الواجهة البحرية و الطريق الدولي السريع، بالإضافة إلى طِلاء الأسوار الحديدية بالجزيرة الوسطية وطِلاء الأرصفة و صيانتها وتغطية الحفر بشوارع المحافظة بالإسفلت.

وحث المهندس الحميداني الجميع على التعاون مع البلدية، وذلك بعدم رمى مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمردم المخصص لها تفاديا للغرامة والجزاء، داعيا في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الأمانة التفاعلية, و مركز 940.