العراق: ملثمون يهاجمون المتظاهرين في كربلاء

أفاد شهود عيان ومصادر طبية بأن 15متظاهرا عراقيا أصيبوا اليوم الثلاثاء، ونجا ناشط مدني من محاولة اغتيال في هجوم شنه ملثمون على ساحة التظاهر وسط مدينة كربلاء 118/كم جنوبي بغداد.

وابلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا )-” أن ملثمين هاجموا بالهراوات والسكاكين اليوم الثلاثاء ساحة الاعتصام والتظاهر في منطقة حي النقيب وشارع الضريبة في محافظة كربلاء مما أدى إلى إصابة 15 متظاهرا بجروح فيما احبط المتظاهرون عملية اقتحام ساحة التربية ولا زالت الاشتباكات مستمرة”.

وذكرت المصادر أن الناشط المدني فاضل الغزي نجا من محاولة اغتيال وأصيب بجروح طفيفة فيما تعرضت مفرزة طبية قرب دائرة صحة كربلاء لإعتداء،

وأعلنت محافظة كربلاء على خلفية هذه الاضطرابات يوم غد عطلة رسمية في المحافظة”.