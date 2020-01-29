العتيبي من تعليم الطائف يحصل على درجة الدكتوراه

حصل ماجد بن غزاي العتيبي، المعلم بمدارس قطاع أم الدوم على درجة الدكتوراه من كلية التربية -المناهج وطرق التدريس – جامعة الملك خالد في أبها.

وكان عنوان الرسالة “استراتيجية مقترحة قائمة على التعلم بالمشاريع لتدريس اللغة الإنجليزية وأثرها على تنمية مهارات الكتابة الإقناعية والإبداعية والاتجاه نحو المادة لدى طلاب الصف الثالث الثانوي.”

وتكونت لجنة المناقشة من د. مسفر أحمد الوادي مشرفا ومقررا ود. محمد حامد البحيري ود. حمد حمود السواط أعضاء.

“الوئام” تبارك للدكتور ماجد حصوله على درجة الدكتوراه وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.