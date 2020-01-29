طقس الخميس.. رياح مثيرة للأتربة وسحب ممطرة على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الرياض، الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت في تقريرها عن طقس الخميس، أن سماء ستكون غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على منطقة الجوف وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج