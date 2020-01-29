الحكومة اليمنية: بيان الحوثي عن عمليات عسكرية إعلان صريح عن وفاة العملية السياسية

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن البيان الصادر عن مرتزقة طهران “المليشيا الحوثية” إعلان صريح عن وفاة العملية السياسية في اليمن وإصرارها المضي في مخططها الانقلابي الممول من ايران على الدولة والإجماع الوطني، وتنفيذ هجمات ارهابية على الجارة السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأصدرت المليشيا الحوثية بينات أعلنوا فيها عن تنفيذ عملية عسكرية أطلقوا عليها “البنيان المرصوص”.

وأضاف أن هذا البيان جاء للتغطية على فشل المليشيا الحوثية في تحقيق أهداف تصعيدها العسكري الواسع في السيطرة على محافظتي مأرب والجوف بعد حشد الآلاف من عناصرها،إلا أنها اصطدمت بصمود جيشنا البطل وابناء هذه المناطق الشرفاء الذين اسقطوا مخططاتها وكبدوها خسائر بشريةفادحة هي الأكبر منذ العام2015.

وتابع أن هذا البيان الذي يروج لانتصارات زائفة يهدف لرفع معنويات عناصر المليشيا الحوثية وحشد المزيد من المغرر بهم في معاركها العبثية،وتضليل مئات الاسر التي امتلأت المستشفيات بجثث وجرحى ابنائهم الذين تم الزج بهم في محارق الموت الحوثية خدمة لسيد الكهف والمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.