تثبيت موعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل_4

أعلن الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل رئيس الاتحاد الدولي لبولو الابل عن تثبيت موعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لينطلق في الأول من ديسمبر من كل عام.

وقال الشيخ فهد بن حثلين في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن القرار يأتي ضمن الخطط المرسومة من قبل ولي العهد، المشرف العام على نادي الإبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه الله ويرعاه)، وهي إمتداد لدعمه السخي للإبل ومحبيه.

وكان رئيس نادي الإبل قد وعد مُلاك الإبل في وقن سابق بتثبيت موعد محدد للمهرجان.

وعطفا على هذا القرار ستكون النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في 1 ديسمبر 2020م، أي قبل أقل من عام عن ختام النسخة الرابعة للمهرجان والتي اختتمت الأحد الماضي بحضور ورعاية كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (يحفظهما الله) إلى جانب حضور عدد كبير من أصحاب السمو والسعادة.

وشهدت النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، نجاحا لافتا بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها نادي الإبل، وأثبتت هذه النسخة بشكل عملي ما يمكن أن يلعبه قطاع الإبل في مسيرة الإقتصاد الوطني، عطفا على القيمة السوقية للفرديات التي تواجدت في المهرجان حيث تجاوزت تسعة مليار زج بها 700 مشاركا.