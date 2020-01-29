مراقبون لضبط مخالفات التدخين وتطبيق غرامات في الرياض

كشف مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للصحة العامة د. أميرة الرصيص أن عقوبات الأفراد في حال التدخين بالأماكن العامة وداخل المنشآت الحكومية والخاصة 200 ريال.

وأضافت خلال ورشة عمل البرنامج التدريبي لمراقبي الضبط في “صحة الرياض” ، أن جولات الفرق والمفتشين الرقابية ، أسفرت عن تسجيل العديد من العقوبات ضد عدد من المخالفين .

ونفذت “صحة الرياض” ورشة عمل لتدريب مراقبي الضبط ، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ، و تستهدف العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحيه خارج الرياض ، والتجمع الصحي الاول ، والثاني . وتسعى الورشة الى الى اعداد مراقبين للضبط مؤهلين ، حيث تم تدريب اكثر من ١٠٠ مراقب ضبط.

من جانبه قال مدير برنامج مكافحة التدخين في الصحة العامة في “صحة الرياض” د. مصطفى الشهري أن وزارة الصحة أطلقت تطبيق ( مكافحة التبغ ) للإبلاغ وايقاع الغرامات على الافراد والمنشآت، والذي يتيح الإبلاغ عن اي مخالفة لنظام مكافحة التدخين على الافراد والمنشآت ، وتتضمن المخالفات عرض منتجات التبغ خلف البائع “كونه يعـد دعاية غير مباشرة لمنتجات التبغ” أو بيع السجائر في عبوة أقل من 20 سيجارة أو بيع منتجات التبغ لمن هم أقل من 18سنة، او التصنيع و اعادة التصنيع او زراعة التبغ او عرض اي مشهد تلفزيوني يعرض نوع من انواع التبغ بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 20000 ريال، و على الافراد (في حال التدخين في الاماكن العامة وداخل المنشآت الحكومية والخاصة ) 200 ريال.