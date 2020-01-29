نجل طلال مداح يحاصر المنتهكين لحقوق أغاني والده باتفاقية جديدة #عبدالله_طلال_مداح

أثار إعلان عبدالله نجل الفنان الراحل طلال مداح، اتفاقه مع إحدى الشركات العالمية في مصر، لإنشاء موقع يضم كافة أعمال والده وإتاحته للجمهور بصورة مجانية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وإعلان نجل الفنان الكبير بمثابة محاصرة للمنتهكين لحقوق أغاني والده.

عبدالله قال: “عدت من اجتماع مع شركة عالمية لها فرع بمصر، وستنقل كل شيء يخص المرحوم على الإنترنت لحسابها نهائيا، وتقفل كل المواقع الباقية وتحجبها”. وأضاف: “بإذن الله شهرين والثالث ما يبقى موقع على النت غير موقع واحد تبعهم مجاني زي زمان، وبقية المواقع والصفحات وين ما كانت بالنت تتقفل”.

وعلق حساب يدعى “أبو شاكر”، على القرار قائلا: “تخيل تكتب اسم طلال فقط وتظهر لك خيارات متعددة وأغاني متعددة والآن تحتاج لدخول فقط لموقع معين تتخلله الإعلانات وممكن اشتراكات سيختفى صوت طلال تدريجيا وسينتهي الجدل في تويتر واليوتيوب شكرا عبدالله طلال مداح أنهيت أرث أبيك الفني وكأنك أنت من صنعت هذا الأرث”.

في سياق مختلف، قال محمد صالح: “نتمنى لك التوفيق الاحتكار يخوف، هو نفسه طلال مداح الله يرحمه شرد من محمد عبدالوهاب لما كان يبغى يحتكر صوته كم سنة، وكلنا نتمنى إننا نسمع صوت طلال مداح في كل مكان ونطمع بقناة خاصة وإذاعة خاصة نسمع أغاني وحياة وفنون صوت الأرض”.