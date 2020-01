بالفيديو.. احتراق سفينة نفط قبالة الشارقة.. والأسطول الأميركي الخامس: نراقب

أعلن مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، الأربعاء، إنه تلقى تقارير عن احتراق ناقلة نفط شمال غربي إمارة الشارقة في الإمارات.

ووفقا لـ”أسوشيتد برس” اشتعلت النيران في سفينة في الخليج ليلة اليوم الأربعاء، ما دفع مسؤولي البحرية البريطانية إلى إطلاق تحذير بضرورة “توخي الحذر الشديد”.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إن الحريق أصاب سفينة شمال غربي الشارقة الإماراتية. ولم يقدم أية معلومات أخرى حول السفينة.

وقال مسؤولون في الجيش الأمريكي إنهم علموا بالحريق، لكن ليس لديهم معلومات أخرى.

ولم تعلن الإمارات العربية المتحدة على الفور عن الحريق ولم يرد المسؤولون على طلبات التعليق، بحسب ما قالته الوكالة الأمريكية.

يأتي الحريق وسط تصاعد التوترات في المنطقة بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية بطائرة دون طيار في بغداد وأطلقت إيران صواريخ باليستية على القواعد العراقية التي تضم قوات أمريكية.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بزرع الألغام التي انفجرت ضد الناقلات العام الماضي بالقرب من مضيق هرمز الذي يمر عبره 20٪ من النفط. وأنكرت إيران تورطها، رغم أنها اعتقلت ناقلة نفط، ردا على حجز ناقلة نفط تابعة لها من قبل البحرية البريطانية، وأسقطت طائرة استطلاع أمريكية دون طيار.

BREAKING: Footage of Tanker on fire off the coast of the Emirate if Sharjah, UAE #oott #tanker #fire pic.twitter.com/32GDx3YUdI

