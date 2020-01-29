رئيس مجلس وزراء بلغاريا يبحث مع وزير الخارجية آفاق التعاون المشترك

استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء لجمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف، في مقر مجلس الوزراء في العاصمة صوفيا اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لجمهورية بلغاريا.

ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- إلى دولته.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلغاريا مسفر بن عبدالرحمن آل غاصب والوفد المرافق لسموه.