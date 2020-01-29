صحيفة فرنسية: تركيا نقلت نحو 2000 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

كشف تقرير فرنسي عن أن تركيا نقلت نحو 2000 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

وقالت صحيفة لوموند نقلا عن المخابرات، إن تركيا نقلت نحو 2000 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

وشن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هجوما على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال إن الأخير يرسل مرتزقة سوريين وسفن حربية إلى ليبيا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن أردوغان، لم يف بالوعود التي قطعها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت فضائية العربية، أن مدمرة حربية تركية أنزلت جنودًا وآليات ثقيلة في ميناء طرابلس في ليبيا. وذكرت وسائل إعلام محلية وصول بارجتين تركيتين تحملان معدات وأسلحة ثقيلة إلى ليبيا.